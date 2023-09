Heimevernet får 100 millioner ekstra neste år

50 millioner skal gå til nye våpen og 50 millioner til trening og kompetanseheving som skal bedre den operative evnen.

– Vi vil ha et synlig forsvar som er til stede i hele landet. Både innsatsen under pandemien og ved sikringen av olje- og gassinstallasjoner er nylige eksempler på hvor viktig det er å ha et sterkt og godt forberedt heimevern, sier Gram.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere varslet at regjeringen vil bruke mer penger på forsvar, beredskap og trygghet framover. Forslaget til statsbudsjett for 2024 legges fram 6. oktober.

[ Spanjoler «flykter» til Norge: − Vi orker ikke mer ]