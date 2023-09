Frp: Huitfeldt bør vurdere sin stilling

Onsdag forrige uke ble det kjent at Huitfeldts ektemann har kjøpt aksjer i blant annet Kongsberg Gruppen og lakseselskaper mens hun har sittet som statsråd.

Siden den gang mener Frp-nestleder Hans Andreas Limi at Huitfeldt har holdt tilbake informasjon, og endret forklaring, skriver VG.

Han mener blant annet at Huitfeldt burde orientert E24.no om at ektemannen hadde fått ordre om å fryse sin aksjehandel, da de stilte spørsmål om ektemannens aksjeinnehav 14. august. Det var to uker før hun fortalte om ektemannens omfattende aksjehandel.

– Nok er nok nå. Tiden er inne til at hun vurderer om hun kan fortsette som utenriksminister. Jeg anbefaler at hun går av, sier Limi.

Han mener saken nå svekker tilliten både til politikken generelt, og til vårt politiske styringssystem.

Avisen har forsøkt å komme i kontakt med UD for kommentarer på Limis utspill, men har foreløpig ikke fått noen kommentar fra utenriksministeren.