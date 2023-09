37 druknet i Norge i sommer

12 omkom i drukningsulykker i juni, 15 personer omkom i juli og 10 omkom i august. I alt har 64 personer har mistet livet i drukningsulykker i år, noe som er like mange som i fjor til samme tid, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

– Hver eneste sommer mister mellom 30 og 40 personer livet i drukningsulykker i Norge. Det viser viktigheten av regjeringens beslutning om å etablere er nullvisjon for alle typer drukningsulykker, sier generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet.

Elleve personer druknet fra fritidsbåt mellom 1. juni og 31. august.

Elleve personer mistet også livet etter å ha falt i vannet fra land i sommer. Sju av disse ulykkene skjedde i elver, blant annet i forbindelse med turgåing og fiske.

Det var ni drukningsulykker under bading i sommer. Av disse var det to barn på fem år, og ett barn på 13 år.

Det har også vært tre dykkerulykker, hvorav to skjedde under fridykking. To personer har omkommet fra yrkesfartøy, og en person omkom under et forsøk på å redde et barn.

[ Debatt: Når språket forsvinner og samfunnet svikter ]