To pågrepet etter grov voldssak i Troms

Troms politidistrikt melder på X/Twitter at de gjennom natten og dagen har etterforsket saken, og at to personer nå er pågrepet.

Fornærmede ble kjørt til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) for behandling etter voldshendelsen. Politiet opplyser ikke om skadeomfang.

Flere politipatruljer er søndag ved et boligkompleks i Hansnes, skriver Nordlys.

Troms politidistrikt bekrefter at det gjøres etterforskning på stedet.

– Vi ønsker ikke å gå ut med flere opplysninger nå av hensyn til etterforskningen, sier operasjonsleder Henrik Melsbø til iTromsø, som først omtalte saken.

