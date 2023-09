Antall kommuner som regnes som «typiske turiststeder», og derfor får ha søndagsåpne butikker, har økt fra en femtedel til en tredjedel siden 2014.

Kommunene må søke til Statsforvalteren i fylket for å bli regna som et typisk turiststed. Flere er bekymra for at det vil komme flere søknader dersom det blir flere borgerlig styrte kommuner etter lokalvalget 11. september.

Nå må «smutthullet» i loven tettes, mener Rødt-politiker Mímir Krístjansson. Det har regjeringa og flertallet makt til å gjøre.

– Når vi går fra at en femtedel, til en tredjedel av Norges kommuner har søndagsåpne butikker, er reglene åpenbart ikke strenge nok, sier Krístjansson.

Hovedregelen i dag er at alle butikker holdes stengt på søndager, med noen unntak, ifølge Helligdagsfredloven.

Går bakveien

– Høyresida prøver å gå bakveien og omdøpe hele Norge til et turiststed. Det syns jeg er ganske lumpent gjort, sier Rødt-politikeren.

Høyres ordførerkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, har varsla at Oslo vil søke om å bli et typisk turiststed dersom byen blir blå etter lokalvalget.

Lae Solberg trekker fram sentrumskjerna, Grünerløkka, Hegdehaugsveien og Bogstadveien som kandidater til å ha søndagsåpne butikker.

Også i Stavanger snakker de borgerlige om å søke om å bli et typisk turiststed, skriver Dagsavisen.

– Å definere Grünerløkka som et typisk turiststed, tror jeg bare er lureri fra Høyre. Dette er store byer, der de fleste som går i gatene er innbyggere, sier Krístjansson.

Høyre hadde ikke mulighet til å svare på kritikken fra Krístjansson innen fristen. HK-Nytt har også stilt partiet spørsmål om hvorfor man ønsker flere søndagsåpne butikker generelt.

[ – Jeg har opplevd å bli kalt «pakkis» og «svarting» ]

Utsatte

Det er norske spilleregler som skal gjelde i det norske arbeidslivet, ikke hva som er best for turistene, mener Rødt-politikeren.

– Norge er ikke først og fremst til for turister. Jeg har heller aldri forventa norske åpningstider når jeg reiser til Italia – og ikke har de det heller.

Krístjansson mener også at det ofte er de mest utsatte i arbeidslivet som må jobbe på søndager.

– Det er lavtlønte, unge, deltidsansatte som vil tvinges til å gi opp den ene fridagen de nesten er garantert å ha, sier han.

Vil endre loven

– Dette er egentlig en sak høyresida allerede har tapt, sier Krístjansson.

Ifølge han er det verken flertall i folket eller på Stortinget for å ha flere søndagsåpne butikker.

Men etter stortingsvalget i 2025 kan det politiske flertallet se annerledes ut.

– Hvis Erna Solberg, Frp og Venstre vinner valget i 2025, vil de endre loven med et pennestrøk, sa HK-leder Christopher Beckham tidligere i august.

I Høyres partiprogram står det at partiet vil avvikle godkjenningsordninga for turistkommuner og overlate til kommunene selv å bestemme om det skal være tillatt med søndagsåpne butikker.

Frp vil avskaffe alle bestemmelsene som regulerer handelsnæringas åpningstider. Venstre vil også tillate søndagsåpne butikker, mens KrF fortsatt er mot.

Sommer i Oslo. Høyre vil la butikkene i Oslo sentrum holde åpent på søndager. Hvis de vinner valget, vil de søke om å gjøre byen til et «typisk turiststed». (Tor Erik Schrøder/NTB)

Noen løsninger

Rødt-politikeren trekker fram noen mulige løsninger på problemet:

• Statsforvalteren rundt om i fylkene må bli strengere når de behandler søknader om å bli typiske turiststeder.

• Man må vurdere å endre reglene, slik at ikke flere kommuner kan ha søndagsåpne butikker.

• Man kan innføre en tidsbegrensning på hvor lenge kommunen er regna som et typisk turiststed. Dette har også HK-leder Christopher Beckham foreslått.

Rødt har også stilt spørsmål på Stortinget om regjeringa kan forsikre at flere store byer ikke blir til «typiske turiststeder».

[ Oslo kan bli søndagsåpen hvis Høyre vinner valget: – Ikke på arbeidsfolks lag ]