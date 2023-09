Rema 1000 får overta Aldi i Danmark

I tillegg overtar Rema 1000 Danmark sju butikkprosjekter, tre distribusjonssentre, fem eiendommer, medarbeidere og operasjonelt inventar fra Aldi Danmark, skriver E24.

Mot slutten av 2022 kom Reitan Retail til enighet om å overta størsteparten av dagligvarekjedens butikknettverk i landet, men oppkjøpet måtte godkjennes av danske konkurransemyndigheter.

Godkjenningen kommer etter at Rema 1000 har gått med på å selge butikker i enkelte områder, slik konkurransemyndighetene krevde for å sikre at alle kunder skal ha reelle alternativer til Rema 1000.

Det er snart 30 år siden Rema 1000 åpnet sin første butikk i Danmark.

