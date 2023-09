PST: Ser tegn til at russisk etterretning prøver å bygge seg opp igjen i Norge

– Vi ser indikasjoner på at de forsøker å bygge opp igjen den kapasiteten, sier Inger Haugland, sjef for kontraetterretning i PST, til NRK.

På spørsmål om hvilke indikasjoner PST har sett, svarer hun:

– Det jeg kan si, er at vi har iverksatt konkrete tiltak for å forhindre at de klarer å få erstattet det personellet de har hatt på ambassaden.

Hun forteller videre at PST også ser russere som på vegne av russisk etterretning reiser til Norge på kortere opphold, uten diplomatisk dekke, men eksempelvis under dekke av å være turist eller knyttet til forretningsaktivitet.

Det var 13. april at til sammen 15 ansatte ved den russiske ambassaden ble erklært uønsket i Norge. Norske myndigheter mener de i realiteten var etterretningsoffiserer som har utgitt seg for å være diplomater.

