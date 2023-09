PST: Norske bedrifter bryte loven ved å eksportere varer som havner i Russland

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsker 14 saker som gjelder brudd på sanksjoner mot Russland. De omfatter alt fra eksport av luksusvarer til mer alvorlige saker om vareeksport. Istedenfor at varene blir sendt direkte til Russland, kan de gå via et tredjeland for å skjule den egentlige mottakeren.

Tolletaten har blant annet sett at marineteknologi blir sendt til et land uten kystlinje, skriver E24.

Ifølge PST får norske bedrifter som tidligere har solgt varer til Russland, samme bestilling fra andre land, mens de åpenbart skal til Russland.

Ifølge sikkerhetstjenesten ser russerne at det er flere varer som har militære bruksområder. Dermed kan et bredere spekter av norske selskaper bli utsatt for ulovlig anskaffelsesvirksomhet.

– Det sies at bedrifter i Russland bruker chipper og sensorer fra vaskemaskiner og tørketromler og putter dem inn i kjøretøy. Det fungerer, og er det det du har – så er det det du bruker, sier politioverbetjent Dag Røhjell, rådgiver ved Kontraetterretningsseksjonen i PST.

PST er bekymret for at norske bedrifter kan havne i et strafferettslig ansvar hvis de ikke følger regelverket godt nok.

