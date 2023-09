PST bisto før eritreisk markering i Bergen

Politiets sikkerhetstjeneste ønsker ikke å gå i detalj om hva de bidro med, men bekrefter altså kontakten.

– Vi har bistått Vest politidistrikt, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til TV 2.

Lørdag sa John Endre Skeie i politiet at de hadde vært i kontakt med kolleger i flere andre land før helgens omstridte arrangement hos eritreisk forening. Han sa også at de hadde brukt et bredt politinettverk, uten å gå nærmere inn på det.

Til tross for forberedelsene, kom bråket brått på politiet lørdag morgen.

– Det kom litt brått på. Det var mange eritreiske borgere som kom og fra ganske tidlig var voldelige, sier stabssjef Gustav Landro i politiet til NTB.

Fem personer er siktet for vold og brudd på politiets pålegg. Flere av dem ble innbrakt lørdag, men søndag ettermiddag er alle løslatt. En av dem forsøker politiet fortsatt å få tak i.

