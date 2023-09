Politiet til NTB: Fem personer siktet etter bråket i Bergen lørdag

– Mitt inntrykk er at motdemonstranter kom fra store deler av Sør-Norge, sier stabssjef Gustav Landro i politiet til NTB.

Han opplyser at fem personer er siktet for vold og brudd på politiets pålegg. Flere av dem ble innbrakt lørdag, men søndag ettermiddag er alle løslatt. En av personene forsøker politiet fortsatt å få tak i.

Demonstrantenes mobilisering hadde gått under radaren hos politiet.

– Det kom litt brått på. Det var mange eritreiske borgere som kom og fra ganske tidlig var voldelige, sier Landro.

Fulgte etter demonstrantbuss

Det var lørdag at motdemonstrantene dukket opp ved et eritreisk arrangement i Bergen sentrum. Konflikten bunner i ulik forståelse av regimet i Eritrea.

– Det ble utøvd vold fra begge sider, sier Landro.

Han forteller at en «hard kjerne» motdemonstranter besto av mellom 30 og 50 folk, mens på det varslede arrangementet var meldt at rundt 200 skulle komme.

Blant annet kom en buss med motdemonstranter til Bergen. De ble vist vekk fra byen, og politiet fulgte etter bussen i flere timer for å sørge for at de overholdt påbudet.

Ingen skadd

– Ingen er blitt skadd, antakeligvis fordi politiet ikke brukte noe særlig makt. Men volden var først og fremst rettet mot hverandre, sier Landro.

Da opptøyene tok til, ba politiet alle politifolk som kunne jobbe, om å komme å bistå. Raskt var bemanningen god, forteller Landro.

[ Gratis strøm i Oslo og Bergen hele døgnet mandag ]