Politiet i Bergen har pålagt demonstrantene å forlate gatene i Bergen sentrum

– De som ikke følger påbudet, vil bli anholdt, sier politiets talsperson John Endre Skeie på en ny pressebrifing lørdag kveld i forbindelse med opptøyene i byen.

Skeie sier politiet har jobbet for å la demonstranter fra begge sider i konflikten kunne gi uttrykk for sine meninger, men at dette nå har gått over i vold.

Eritreisk forening i Hordaland markerer fra klokka 20 begynnelsen av frigjøringskrigen mot Etiopia. Motdemonstranter har møtt opp fra flere byer i Sør-Norge.

[ Barselopprøret: – Dette er helt forferdelig å lese ]

[ Ekspert: – Han har vært med på å forgifte situasjonen i USA ]