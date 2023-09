Pågående voldshendelser i Bergen sentrum i forbindelse med markering

– Det kastes store steiner, og ting knuses. Folk er illsinte, sier Birgitte Vaksdal, BAs reporter på stedet til egen avis.

Politiet meldte om hendelsen klokka 12.50 lørdag ettermiddag. Opptøyene foregår i området Kong Oscars gate, Korskirken og Domkirken.

– Politiet er på stedet med store ressurser. Det kan komme til å bli brukt CS-gass for å spre involverte, skriver Vest politidistrikt på X/Twitter.

CS-gass er det samme som tåregass. Politiet ber publikum om å holde seg unna området.

Ifølge Bergens Tidende har politiet sperret av deler av Kong Oscars gate i forbindelse med at Eritreisk forening i Hordaland skal markere begynnelsen av frigjøringskrigen mot Etiopia i kveld.

Arrangørene har tidligere blitt anklaget for å ha støttet dagens regime, noe de har benektet overfor BT.

For under en måned siden ble flere skadd under en protestmarkering mot en eritreisk festival i Stockholm i Sverige til støtte for dagens regime i Eritrea.