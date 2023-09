Gonoré-smitten fortsetter å øke – ekspert advarer mot alvorlige helseskader

– Det har økt veldig siden august i fjor. Fortsetter det slik nivået er nå, ender vi på rundt 3000 ved årsslutt. Det er lenge siden vi har hatt slike tall. Dette er bekymringsfullt, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen i FHI til NTB.

Gonoré var spesielt vanlig i Norge på midten av 1970-tallet, med rekord på rundt 15.000 tilfeller per år. Deretter minsket tilfellene, før forekomsten økte dramatisk etter årtusenskifte.

I år er det allerede registrert 2000 tilfeller på landsbasis, mot totalt 1858 i 2022, viser FHIs MSIS-statistikk.

Infertilitet og piggtråd

Det er spesielt kvinner som nå preger statistikken. Tall fra FHI viser at det har vært en tidobling av gonorétilfeller for denne gruppen de siste ti årene.

– Det bekymrer oss, fordi gonore er farligere for kvinner enn menn. Sykdommen kan gi bekkeninfeksjon om den ikke behandles og på sikt føre til infertilitet og andre helseproblemer, advarer Nilsen.

Sykdommen gir også store plager for menn.

– Mange gutter sier det føles som man pisser piggtråd, sier Nilsen.

[ Stor økning av gonoré blant unge i Bergen – ligger an til rekord ]

– Må tas tak i

Han sier økning hovedsakelig er blant heterofile med tilfeldige og flere sexpartnere, mens smitten blant homofile er mer stabil, selv om den er høy. Smitten er høyest i aldersgruppen 20–29 år.

– Over to års nedstenging har en betydelig rolle her. August i fjor markerte første ordentlige skolestart og fadderuke etter pandemien. De unge hadde mye å ta igjen, med sjekking, festing og reising i inn – og utland. Smitten tok seg veldig opp mot jul, før det dabbet av. I sommer, høysesongen for kjønnssykdommer, har gonorésmitten økt igjen, sier Nilsen.

Nilsen ber unge skjerpe kondombruken.

– Den er altfor lav og må tas tak i. Kondom er egentlig det eneste virkemiddelet vi har som virker mot gonore og andre kjønnssykdommer, understreker han.

[ Fallhøyden er enorm. Likevel velger mange å være utro ]

Kvinner får sjeldnere symptomer

Gonoré forårsakes av bakterien Neisseria gonorrhoeae og smitter gjennom seksuell kontakt via slimhinner i kjønnsorganene, hals eller endetarm.

Rundt 90 prosent av gutter får symptomer, ofte etter få dager. Hos jenter får bare om lag halvparten symptomer, skriver FHI.

Nilsen sier er viktig å teste seg om man tror man er smitte. Om man er syk, får man effektiv behandling og blir frisk.

– Gonoré behandles i dag med antibiotika gitt som en engangsdose i sprøyteform. Det er svært viktig at det benyttes riktig antibiotika – både for å sikre vellykket behandling, men også for å begrense utvikling av antibiotikaresistens, noe vi er bekymret for at kan bli en stor utfordring i samfunnet på sikt, sier Nilsen.

[ Kvinnehelse: – Myter og halvsannheter står sterkest ]

[ Urovekkende tall om sexpress blant norsk ungdom ]