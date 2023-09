Eritreisk arrangement i Bergen også søndag – én person siktet etter lørdagens bråk

– Politiet er varslet om at Den eritreiske forening planlegger et følgearrangement søndag formiddag. Politiet har god dialog med arrangøren for å sikre en trygg avvikling av dette. Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker ikke politiet å opplyse om tid eller sted for arrangementet, heter det i en pressemelding fra Vest politidistrikt lørdag kveld.

Én person er siktet etter lørdagens omfattende opptøyer i byen.

Ved 22-tiden lørdag kveld opplyser politiet at de som ønsket å stanse gjennomføringen av den eritreiske festen, ser ut til å ha forlatt sentrum.

– Det er for øyeblikket ingen ansamlinger i sentrum slik vi har sett tidligere i dag, skriver politiet, som fortsetter med ekstra mannskaper i byen utover kvelden og natta. De skal sikre at arrangementet ved Bergen internasjonale kultursenter kan gjennomføres som planlagt.

Så langt er to personer innbrakt og én pågrepet i forbindelse med urolighetene. Den pågrepne er siktet for vold mot politiet.

