Meldingen om at hangglideren hadde gått ned i skogen, kom klokka 18.16. Ulykken skjedde i et bratt og ulendt terreng, derfor tok det litt tid for nødetatene å komme fram.

Ved 19.30-tiden meldte Sørøst politidistrikt av vedkommende som fløy, var erklært død.

De pårørende er varslet.

