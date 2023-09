Bråk i Bergen under kontroll – men strengt vakthold før eritreisk fest i natt

Både droner og helikopter svever i lufta over sentrum, og store politistyrker er ute i gatene.

– Per nå har vi kontroll, nå er det ingen voldelige markeringer, sier John Endre Skeie i politiet ved 16-tiden.

Han sier ingen så langt er meldt skadd, og at heller ingen er pågrepet eller innbrakt.

Klokka 20 skal Eritreisk forening ha fest i Kong Oscars gate i Bergen sentrum, og det er denne festen det protesteres mot. Eritreere fra flere byer i Sør-Norge har kommet for å vise sin motstand mot feiringen, som de kaller regimetro. Selv har foreningen avvist at den støtter regimet i Eritrea.

Arrangementet skal holde på til klokka 2.30 natt til søndag, og Skeie opplyser at politiet skal være der hele tiden.

Kontakt med andre land

Tidligere i sommer ble det bråk rundt et lignende arrangement i Stockholm. Skeie bekrefter at politiet i Bergen på forhånd har vært i kontakt med kolleger i andre land, men vil ikke si hvilke land det er snakk om.

Han vil heller ikke bekrefte at de har vært i kontakt med PST i forkant av det varslede arrangementet lørdag kveld.

– Vi har vært i kontakt med politi i andre land, vi har hatt dialog med politi i utlandet, og vi har brukt vårt politinettverk bredt, er alt Skeie vil ut med.

Motdemonstrasjonene var ikke varslet, slik festen var.

– Vi var ikke informert om at det skulle komme motdemonstranter klokka 10 i formiddag, men vi mobiliserte folk så rast det lot seg gjøre, sier Skeie.

Han understreker at politiet nå har god dialog med det som fremstår som lederskikkelser på begge siden av konflikten.

– Vi vet at det har vært voldelige sammenstøt mellom grupperingene. Hvem som har startet og avsluttet disse, har vi ikke oversikt over nå. Politiet foretar bevissikring underveis. Dette vil bli fulgt opp i etterkant, sier Skeie.

[ Barselopprøret: – Dette er helt forferdelig å lese ]

Bruker nødvendige midler

Utover lørdagkvelden vil politiet følge situasjonen fortløpende, men Skeie kan ikke si hvilke tiltak som skal tas i bruk hvis situasjonen eskalerer.

– Vi kommer til å iverksette de tiltakene som er nødvendige, for å beholde kontrollen, sier han.

Politiet har satt stab på politihuset i Bergen. Det innebærer at politiet tar i bruk ulikt nøkkelpersonell ifra forskjellige funksjoner i politiet, ikke bare fra Bergen politistasjon.

Uroen i området Kong Oscars gate, Korskirken og Domkirken ble meldt av politiet klokka 12.50. De ber fortsatt folk holde seg unna området.

Både stein og slagvåpen er brukt, både mellom demonstrantene og mot politiet.

[ Etter nachspiel-skandale og valglov-krangel ble Magnus Frps nummer én ]

– Vil stoppe feiring

Skeie sier motdemonstrantene har et uttalt mål om at det ikke skal bli noen jubileumsfeiring i lokaler i Kong Oscars gate lørdag kveld. Eritreisk forening i Hordaland skal etter planen markere begynnelsen av frigjøringskrigen mot Etiopia.

– Det har ikke vært noe aktuelt tema å avbryte feiringen. Dette er en lovlig politisk jubileumsmarkering, og vi har hatt dialog med arrangørene. Politiets oppgave er å sørge for at man skal kunne ha de ytringene og markeringene som er meldt inn, sier Skeie.

Arrangørene har tidligere blitt anklaget for å ha støttet dagens regime, noe de har benektet overfor BT.

For under en måned siden ble flere skadd under en protestmarkering mot en eritreisk festival i Stockholm i Sverige til støtte for regimet i Eritrea. Over 50 personer ble skadd, og flere hundre ble anholdt av politiet.

[ Stemmevekst i vest, nedgang i øst: – Et så stort problem at vi ikke kan ignorere det ]