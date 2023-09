Støre sender Melkøya-spørsmål videre til Aasland

Kontrollkomiteen på Stortinget sendte forrige uke et brev til Støre hvor de ba ham legge fram regjeringens egen vurdering av karbonfangst på Melkøya.

Det skjedde etter at regjeringen tidligere i sommer ga Equinor klarsignal til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest innen 2030.

Støre hadde frist til fredag med å svare komiteen.

I sitt svar viser Støre til at det er Olje- og energidepartementet som har fattet vedtakene i saken og at det derfor er Aasland som må svare på komiteens spørsmål.

Det var SV, Rødt, Frp og Venstre som sikret støtte for å bringe saken inn for kontrollkomiteen.

– Vi mener at regjeringen ikke har fulgt Stortingets vedtak om en skikkelig vurdering av alternativet til elektrifisering av Melkøya. Nå venter jeg at regjeringen svarer grundig på kontrollkomiteens spørsmål. Dette er en alvorlig sak, særlig for alle i Nord-Norge, har stortingsrepresentant Seher Aydar i Rødt tidligere sagt til NTB.

Høyre, Ap og Sp mener på sin side at saken aldri burde havnet på kontrollkomiteens bord.

