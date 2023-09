Politiet om drapet på Jonas Henriksen: – Opplever at vi har en klar progresjon i etterforskningen

– Det er en komplisert sak og vi tar høyde for at det vil ta tid. Vi kom tidlig i gang med saken, samtidig opplever jeg at vi har en klar progresjon i etterforskningen, sier politiadvokat Tine Fredriksen til NTB.

Det var 17. august at 30 år gamle ble funnet død ved en hytte ved Nes i Ådal torsdag 17. august. Politiet mener han ble drept, men ingen er så langt pågrepet i saken.

Hun forteller videre at det er vanskelig å gå i detalj om saken, men sier at politiet stadig får litt og litt bedre oversikt over dødsfallet.

– Vi har en klar formening om hvordan han ble drept, men ønsker ikke å si noe mer om dette på nåværende tidspunkt.

Etter dødsfallet har politiet mottatt en rekke tips og gjort mange vitneavhør. Fredriksen har fredag ingen samlet oversikt over dette antallet, men forteller at de stadig får nye henvendelser om saken.

– Det er fortsatt en sterk oppfordring om at de som kan ha informasjon som kan knytte til saken tar kontakt med politiet, sier politiadvokaten.

