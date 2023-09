Pilotordning med kvittering ved personkontroller gjennomført av politiet avsluttes

Ordningen har pågått siden desember i fjor og vært et av flere tiltak politiet har testet ut for at politiets møter med befolkningen skal oppleves som best mulig, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Den 1. september er det 4926 personer som har fått tilbud om kvittering og av disse har 2942 personer tatt imot kvitteringen.

Pilotordningen skal nå evalueres for å vurdere om en større utprøving skal finne sted og om ordningen eventuelt skal rulles ut nasjonalt. Evalueringen skal være klar i desember.

