Ny måling: Flere velgere mer positive til Aps politikk

Så sent som i mars var velgernes brutale dom at Ap ikke var best på noe som helst. Men nå har stemningen snudd, viser en ny undersøkelse fra Norstat for Aftenposten.

I undersøkelsen mener velgerne at Ap har den beste politikken på eldreomsorg, sosiale forskjeller i samfunnet og barne- og familiepolitikk. Altså på tre av de 12 ulike politiske områdene velgerne er spurt om.

– Disse tallene ser ikke så verst ut for Ap, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Det er veldig viktig for dem å ha sakseierskap på saker som er viktige for velgerne i valget, sier Bergh til avisen.

Men selv om Arbeiderpartiet har fremgang siden i vår, er det likevel Høyre som kommer best fra også denne målingen.

Velgerne mener de har best politikk på sju av de 13 ulike politikkområdene i undersøkelsen, nemlig økonomi og arbeidsliv; forsvar og sikkerhet; skatt og avgifter; skole og utdanning; helse; samferdsel, og energi og strøm.

