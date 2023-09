NHO-sjefen frykter nytt skattesjokk

– Augustkonferansen er den viktigste budsjettkonferansen. Her skal mye planlegges, og den blir ekstremt viktig i år etter det vi opplevde i fjor, sier Almlid til E24.

– Da så vi en lang rekke skatter som ble økt. Disse var uventet, ble dårlig mottatt og har påvirket investorer inne og ute. Jeg håper dette har gjort inntrykk, sier han.

Solv om finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har sagt at det ikke kommer noen store skatteoverraskelser, er ikke Almlid betrygget.

– Det er først når vi ser det endelige statsbudsjettet at vi får avklaringen vi trenger. Skattetrykket må ned, og som et minstekrav forventer vi at det i hvert fall ikke øker, sier han.

Han ønsker også at regjeringen setter ned arbeidsgiveravgiften.

På, motsatt side befinner SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski seg. Hun sier klart ifra om at SV går inn i forhandlingene med regjeringen for å få gjennomslag for et mer omfordelende skattesystem.

– Vi trenger å øke skatteinntektene for å bygge ut velferden, sier hun til Klassekampen.

Hun nevner finansskatten som et eksempel på en skatt som SV ønsker å øke.

– Bankene har utrolig høye overskudd nå, og det er ingen grunn til at deler det ikke skal gå tilbake til fellesskapet, sier hun.

