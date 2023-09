Innsideeksperter mener Økokrim bør granske Huitfeldt og ektemannen

Onsdag fortalte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) VG om ektemannens hyppige aksjehandler. De inkluderer flere kortsiktige plasseringer i selskaper der aksjekursen har vært påvirket av regjeringens politikk, slik som Kongsberggruppen og flere lakseselskaper, skriver Dagens Næringsliv.

At Økokrim ikke finner grunnlag for etterforskning møtes med hevede øyebryn hos flere eksperter på innsidehandel, skriver avisen.

– Jeg synes det var litt rart, sier Morten Kinander, jussprofessor ved BI.

Han peker på at Økokrim i Ola Borten Moe-saken la vekt på viktigheten av å gå til etterforskningsskritt av hensyn til tilliten til politikere og demokratiet.

– Det er et hensyn som burde slå enda mer inn her, for dette er relativt like tilfeller. Da blir det rart å langt på vei skjerme Huitfeldt, mener Kinander.

– Jeg mener Økokrim bør undersøke Huitfeldt og ektemannen, sier også professor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen.

Han tror Økokrim trenger mer tid før de tar en avgjørelse, og peker på at etter den første uttalelsen var Økokrim raske med å presisere at de «vurderer tilgjengelig informasjon fortløpende».

Hans Fredrik Marthinussen, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, mener på sin side at en Økokrim-etterforskning vil bli «fryktelig vanskelig» og innebære at Huitfeldt i så fall må inkriminere sin egen ektemann.

