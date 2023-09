Erna Solberg: – Har aldri delt innsideinformasjon med Sindre

– Jeg har aldri delt innsideinformasjon med Sindre. Han har heller ikke agert på noe innsideinformasjon rundt dette. Det er relativt få kjøp som ble gjort i denne perioden, sier Høyre-lederen til NRK.

Torsdag kom det igjen fram saker om at Finnes handlet aksjer da Solberg var statsminister. Selv sa han at han forsøkte å følge håndboken for politisk ledelse.

– De få – sammenlignet med tiden før og etter hun var statsminister – kjøp og salg som ble gjort i denne perioden, forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, sa Finnes til E24.

Ifølge pressesjef Cato Husabø Fossen i Høyre orienterte Finnes embetsverket på Statsministerens kontor om hvilke aksjer han eide både ved Solbergs tiltredelse i 2013 og senere.

Han påpekte også på at Solberg i sin tid som statsminister meldte seg inhabil i flere ulike saker.

– Vi er ikke kjent med noen saker hvor hun var inhabil på grunn av Sindre Finnes’ aksjeeierskap, sa pressesjefen.

[ Erna Solbergs mann kjøpte og solgte aksjer da Solberg var statsminister ]