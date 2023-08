Tingretten vil løslate mann som er dømt til elleve års fengsel for overgrep mot barn

Overgrepene skal mannen ha bestilt via internett.

Tingrett har i en fersk kjennelse valgt å løslate mannen. Det skjedde etter at politiet ba om forlenget fengsling og begrunnet det med fare for gjentakelse, skriver Bergens Tidende.

– Påtalemyndigheten ønsker å holde ham i varetekt inntil han kan gå over på soning. Vi mener det fore­ligger en kvalifisert fare for gjentakelse, sier politiadvokat Eli Valheim.

Påtalemyndigheten har anket tingrettens avgjørelse og mannen vil bli sittende i varetekt til lagmannsretten har behandlet saken.

Mannen har sittet i varetekt siden høsten 2021.

– Det foreligger etter rettens syn en viss sannsynlighet for gjentakelse, men det er rettens oppfatning at slik saken står ved vurderingen i dag, og med den lange tid som har forløpt uten nye straffbare forhold, (...), ikke foreligger en sterk grad av sannsynlighet for gjentakelse, står det blant annet i kjennelsen fra Hordaland tingrett.