Statkraft kjøper 39 vindparker i Tyskland og Frankrike

De 39 vindparkene Statkraft nå har kjøpt, har til sammen 185 turbiner og samlet kapasitet på 337 MW. Kjøpesummen var 4,7 milliarder kroner.

Planen er å oppgradere anleggene og forlenge levetiden.

Parkene er bygget for 15 til 21 år siden. Siden da er turbinteknologien blitt bedre, så de fleste anleggene har ifølge Statkraft et stort potensial for oppgradering til moderne vindturbiner.

– Utskifting av gamle turbiner med nye, mer effektive turbiner kan doble energiproduksjonen fra anleggene og bidra med mer fornybar energi til det grønne skiftet, sier Barbara Flesche, konserndirektør for Europa i Statkraft, i en pressemelding.

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi. Målet er å øke veksten innen vind-, sol- og batterilagring og nå en årlig utbyggingstakt på 4000 MW innen 2030.

35 av parkene er i Tyskland og fire i Frankrike, med henholdsvis 165 turbiner og 20 turbiner. Per nå har de tyske turbinene en installert effekt på 310 MW, de franske har 27 MW. Kjøpet omtrent dobler Statkrafts vindkraftkapasitet i Tyskland og Frankrike.

[ Budsjettløftene de må innfri: – Vi har en bindende avtale, sier SV ]