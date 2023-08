Politietterforsker dømt for vold og trusler mot kollegaer på politijulebord

Mannen i slutten av 20-årene var tiltalt for vold, drapstrusler, seksuelle handlinger og seksuelt krenkende atferd mot fire kvinnelige kolleger.

Etter hendelsene på julebordet og på et utested etter at selve julebordet var over, ble etterforskeren en periode tildelt arbeidsoppgaver utenfor politihuset der han jobbet, slik at de fornærmede skulle slippe å møte tiltalte. Etter at det ble tatt ut tiltale i saken, ble han suspendert. Det er han fortsatt i dag.

Mannen var tiltalt for å ha slått en av kvinnene i ansiktet to ganger og befølt henne på bryster og rumpe. Han skal deretter ha kommet med flere drapstrusler mot en annen kvinnelig kollega og slått en tredje flere ganger. Han ble frikjent for seksuelt krenkende atferd mot en fjerde kvinne.

Mannen nektet straffskyld etter tiltalen og forklarte i retten at etter at han hadde holdt takk for maten-talen husker han ingenting som skjedde før han dagen etter våknet i sin egen seng. Han fikk beskjed fra kolleger om hva han hadde gjort.

Siden både tiltalte og de fire fornærmede jobbet i samme politidistrikt, har Agder politidistrikt etterforsket saken, og Agder tingrett behandlet den.

Retten oppfatter drapstruslene som spesielt skjerpende, og politimannen er dømt til fengsel i 50 dager, der 30 dager gjøres betinget med en prøvetid på 2 år uten særlige vilkår. Mannen er også idømt en ubetinget bot på 20.000 kroner, subsidiært 20 dagers fengsel.

