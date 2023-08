Område i Oslo sperret av etter funn av eldre gjenstand som kan inneholde eksplosiver

Politiets bombetjeneste er på vei for å undersøke gjenstanden, melder Oslo-politiet på X/Twitter.

Ifølge Dagbladet er også en barnehage i nærheten evakuert.

– Det er snakk om en gammel, rusten, sylinderformet gjenstand. Grunnen til at vi har sperret av et område, er fordi ekspertisen ikke kan si ut fra et bildet om gjenstanden er eksplosiv, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo-politiet til NTB.

Han understreker at det ikke er noen dramatikk knyttet til funnet, men sier at politiet tar fortløpende vurderinger på om de skal utvide sperringene.

Politiet fikk tips om funnet, og det vet ikke hvor lenge gjenstanden har ligget i område.

Telthusbakken er en vei i området Gamle Aker som ligger i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Veien starter i Maridalsveien og går opp til Akersbakken. Vulkan og AHO er blant bygg som ligger i nærheten.

