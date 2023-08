Huitfeldt: – Jeg er helt sikker på at jeg ikke har gitt informasjon som har hatt betydning

Utenriksministeren fastholdt på NRKs Politisk kvarter torsdag sin påstand om at hun er helt sikker på at hun ikke har delt «informasjon som har betydning» med sin ektemann.

– Dette er jo straffbart å snakke om, så det er klart jeg ikke gjør det, sa statsråden da hun var gjest i radioprogrammet.

– Fortalte ikke om lakseskatten

Hun siktet til et eksempel, der hun fortalte at hun hadde kunnskap om at det skulle innføres grunnrenteskatt på havbruk før nyheten ble offentliggjort.

– Ja, vi har snakket om lakseskatt fordi det er en viktig del av nyhetsbildet. Vi diskuterer jo ting som er på nyhetene. Men for eksempel da jeg visste at det skulle innføres lakseskatt, så snakket jeg ikke med noen om det den måneden jeg satt på den informasjonen før den ble offentlig, sa Huitfeldt.

Onsdag ble det kjent at han har gjennomført rundt 100 aksjetransaksjoner i rundt 40 selskaper fra Huitfeldt ble utnevnt til utenriksminister.

Blant selskapene er Kongsberg Gruppen, flyselskapet Norwegian og flere lakseselskaper. Huitfeldt framholder med styrke at hun ikke var klar over ektemannens aksjehandler og at hun uansett ikke har gitt ham ulovlig innsideinformasjon.

Ikke snakket om våpenselskap

Hun er dessuten sikker på at hun ikke uforvarende eller uvitende har overført informasjon til ektemannen, ved at hun for eksempel har snakket i telefonen om konkrete saker eller selskaper.

– Det er én type selskaper som ligger på mitt bord, for eksempel som er knyttet til våpeneksport. Dette er saker jeg behandler til daglig, og som jeg ikke snakker om på telefon, blant annet av hensyn til etterretning. Så jeg er helt sikker på at han ikke kan ha overhørt informasjon på de områdene som ligger på mitt bord, sa Huitfeldt.

– Når det gjelder informasjon om de andre selskapene, så er ikke det samtaler jeg har eller papirer jeg har med hjem. Det er saker som behandles av andre statsråder, la hun til.

Null kontakt med Økokrim

Økokrim har sagt at det ikke er grunnlag for å undersøke saken basert på den informasjonen som er framkommet så langt.

I forkant av regjeringens budsjettkonferanse torsdag ble statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) spurt om regjeringen selv var i kontakt med Økokrim i forbindelse med Huitfeldt-saken.

– Vi har overhodet ikke vært i kontakt med dem, sa han.

Han understreker at han har full tillit til utenriksministerens forklaring og sier at det ikke ble undersøkt med Økokrim om aksjehandlene kunne vært innsidehandel.

Det begrunner Støre med at lovavdelingens konklusjon var at vedtakene som ble fattet i regjering, var gyldige.

