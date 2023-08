Ung gutt påkjørt av buss i Åsane i Bergen

Politiet opplyser at det er en ungdom som har blitt påkjørt av en buss. Vedkommende ble fraktet til Haukeland sykehus med ambulanse, skriver Vest politidistrikt på X/Twitter.

Ifølge Bergens Tidende var det en ung gutt som ble påkjørt. Skadeomfanget er ikke kjent, men gutten var ifølge politiet våken og ved bevissthet. I tillegg ble en annen person lettere skadd.

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet. To personer har blitt skadd i forbindelse med at en buss har kommet inn på perrongen, sier politiets innsatsleder Allan Wingaard.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.12.

