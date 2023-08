PST: DNV har vært mål for russisk etterretning

Sertifiseringsselskapet – som tidligere var kjent som Det Norske Veritas – har vært et mål for russisk etterretning, ifølge PST-politioverbetjent Dag Røhjell, skriver Teknisk Ukeblad.

Det forklarte han da han vitnet i korrupsjonssaken mot en tidligere DNV-ansatt som er tiltalt for å ha fått penger fra en russisk offiser i bytte med opplysninger fra DNV. Røhjell forklarte at den saken ledet fram til utvisningen av 15 russiske diplomater fra Norge i fjor.

Røhjell sier at DNV er et typisk mål for russisk etterretning i Norge. I den aktuelle saken som endte med en korrupsjonstiltale, fryktet PST at opplysninger om sårbarheter ved norske olje- og gassrørledninger skulle havne i Russland.

Den korrupsjonstiltalte mannen ble dømt til ett år og fire måneders fengsel i fjor. Ankesaken behandles nå.

ps (©NTB)