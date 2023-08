Matsentralen: 115.000 mennesker i Norge har behov for hjelp

Ifølge en undersøkelse Matsentralen har gjennomført blant sine organisasjoner, har rundt 115.000 mennesker i Norge behov for hjelp. Så langt i år har de delt ut 2,1 millioner måltider, det tilsvarer 1000 tonn mat, skriver NRK.

Undersøkelsen viser at behovet for mat har doblet seg, og at behovet for hjelp øker mest blant barnefamilier.

Per Christian Rålm, daglige leder i Matsentralen Norge, venter at pågangen vil fortsette.

– Med de prisøkningen som har vært på mat det siste året så kommer ikke dette til å legge seg med det første. Særlig ikke nå som også renten går opp, sier Rålm.

Han sier at selv om de redder mer mat enn de noen gang har gjort før, så har matbehovet økt enda mer.

