Høstværet lar vente på seg – Sør-Norge utpekes som værvinner

Vakthavende meteorolog Ingvild Villa ved Meteorologisk institutt mener det er vanskelig å utpeke en værvinner for resten av uka, men tror Sør-Norge kommer best ut.

– Jeg tror at en kan si at Sørlandet, samt den sørlige delen av Østlandet, er de stedene som jevnt over får best vær, da de stedene får mest opphold. Vestlandet og Rogaland vil også få lange perioder uten nedbør og perioder med sol på torsdag og fredag, sier Villa til NTB.

– Helga i Sør-Norge ser ganske grei ut. Det er på en måte Møre og Romsdal og Trøndelag som nok vil få litt mer regn gjennom hele helga, legger hun til.

På det jevne i nord

I Nord-Norge sier hun at været vil være på det jevne.

– Det er liksom ikke de største begivenhetene. Det er verken meldt bra eller dårlig. Torsdag er det mulighet for en del regnbyger og da spesielt i Nordland og sørlige del av Troms, sier Villa.

Utover torsdagskvelden vil det bli en del regnbyger i Nord-Norge, og det er mulighet for noe regnbyger i den nordlige del av Troms og Finnmark.

– Inn mot fredagen blir det litt tørrere, men utover dagen er det også muligheter for regnbyger, spesielt i Nordland. Lørdag kommer det et lavtrykk inn fra øst og vil føre med seg del nedbør spesielt i Troms og Finnmark, sier Villa.

Det er derimot ikke snakk om så store mengder at det vil bli sendt ut farevarsel.

– Men det kommer en god del nedbør, sier hun.

Avtagende flomfare

Ifølge Villa har høstværet ennå ikke har gjort seg gjeldende. Det skjer først når gjennomsnittstemperaturen beveger seg mellom 0 og 10 grader, samtidig som den gradvis synker over en periode, forklarer hun.

Mye regn i Sør-Norge i helgen har skapt problemer med flom i Drammensvassdraget de siste dagene. Onsdag sier meteorologen at risikoen for at flomproblemene skal fortsette, er avtagende.

– Det ser jo ganske lovende ut. Det er ikke noe lavtrykk på vei som vil gi de helt store nedbørsmengdene over tid, sier hun.