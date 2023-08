Brenna og Borch i spissen for ny lærerstrategi

Siden 2021 har antall søkere til lærerutdanningene stupt fra 29.001 til 20.317 søkere. I samme periode har antallet som fikk tilbud om studieplass falt fra 11.482 til 8.003, ifølge tall fra Samordna opptak, skriver Utdanningsnytt.

Tirsdag ble det avholdt et møte i Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling. I forumet diskuterte en bred gruppe, som blant annet består av myndigheter, utdanningsinstitusjoner, lærerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner, utviklingen av lærerutdanningene.

Gruppen vil nå jobbe ut en ny strategi for lærerutdanningene.

– Felles mål her er at det er kvalifiserte lærere som skal stå for lærerjobben, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Hun sier at en slik strategi vil innebære en forpliktelse til å følge den opp.

Arbeidet skal konkretiseres utover høsten, og forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) håper å kunne se resultater allerede i neste års søkertall til lærerutdanningene.

– Det er jo det som er målet. Det er det ingen tvil om. Vi trenger rekruttering både til lærere i barnehage og skole, sier hun til Utdanningsnytt.

