Bergen: Tusenvis av meldinger fra barnevernet har ikke kommet fram

– Vi tar disse sakene på høyt alvor. Etter at sakene kom fram, bestilte jeg en gransking av all kommunikasjon inn og ut av barnevernstjenesten. Vi skal være helt sikre på at viktig informasjon kommer fram, sier byråd Line Berggreen Jacobsen (Ap) i Bergen i sin redegjørelse til helseutvalget.

Bergen kommune oppdaget problemet i juli etter at det tidligere i sommer kom fram at bekymringsmeldinger fra politiet ikke har nådd fram til kommunene, skriver Bergens Tidende.

Etter en intern granskning av sine egne systemer ble det funnet to lignende saker i Bergen. Nå har de imidlertid funnet ut at problemet går helt tilbake til 2018, og at det kan være snakk om at så mange som 3800 meldinger fra barnevernet ikke har kommet fram til mottakere.

Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune understreker overfor NTB at dette ikke dreier seg om bekymringsmeldinger, men forsendelser og korrespondanse med ulikt innhold. Det kan være møteinnkallinger, vitneinnkallinger, referater og henvisninger.

Jacobsen sier at barnevernstjenesten nå går igjennom meldingene for å skaffe seg oversikt over hvilke konsekvenser feilen har fått.

– Dette er et manuelt og tidkrevende arbeid. Vi jobber intensivt med å få oversikt over omfanget. Vi har også tatt kontakt med statlige instanser for å gjøre dem oppmerksom på feilene vi har funnet i Bergen, sier hun.

[ Anniken Huitfeldt-saken: «Det er knapt til å tro» ]