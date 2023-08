Ny kommunemåling: Kraftig fall for Senterpartiet – Høyre stabilt størst

– Vi ligger veldig stabilt på målingene for tiden, og det er en god oppmuntring inn mot de siste fjorten dagene, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

På VGs tredje kommunevalgmåling i august, som Respons Analyse har laget, får Høyre 27 prosents oppslutning. Det er et fall på 0,4 prosentpoeng fra forrige måling for en uke siden.

Samtidig er det et godt stykke ned til landets nest største parti, Ap, som med 20,9 prosent går opp med like mye som Høyre går ned.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) påpeker at gapet mellom Høyre og Ap har blitt mindre.

– Det er to uker igjen. Jeg har tro på at vi kan få et løft. I flere kommuner er det veldig lovende, fra Tromsø i nord til Arendal i sør, sier Støre.

Den største endringen får Senterpartiet, som faller med 2,2 prosentpoeng fra forrige måling og med en oppslutning på 7,7 prosent er nær halvert siden kommunevalget i 2019.

For de øvrige partiene er resultatene slik (endring fra forrige måling i parentes): Rødt 3,1 (-1,2), SV 9,3 (+0,7), MDG 5,5 (+0,9), KrF 4,9 (+0,8), V 5,4 (+1,0), Frp 10,7 (-1,3), INP 2,4 (+1,2), andre 3,1 (+0,1)

Målingen er gjennomført mellom 23. og 28. august blant 1000 respondenter. Feilmarginen er på mellom 2 og 3 prosentpoeng.

