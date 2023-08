Regjeringen lover byggestart for ny Oslofjordtunnel i 2024

Uhell og motortrøbbel i de bratte bakkene gjør at tunnelen ofte er stengt, til stort hodebry for næringsliv og trafikanter. Tunnelen er en del av riksvei 134 og går mellom Drøbak og Hurum.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lover nå at byggingen av et nytt tunnelløp skal komme i gang neste år. I en budsjettlekkasje til NRK sier han at 6,5 milliarder kroner settes av i forslaget til neste års statsbudsjett.

– I dag må hele tunnelen stenges i begge retninger ved mindre hendelser. Med to løp kan man rute trafikken forbi, sier Nygård i en pressemelding.

Deler av kostnaden skal finansieres med bompenger, skriver regjeringen.

I fjor vår satte Statens vegvesen Oslofjordtunnelen øverst på sin liste over prioriterte veiprosjekter, men prosjektet fikk ikke plass i årets statsbudsjett.

