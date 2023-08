Over 1000 skademeldinger etter styrtregn i Oslo og Viken

De fleste skadene har skjedd i Oslo, Nordre Follo, Bærum og Indre Østfold. Gjensidige har mandag morgen fått inn over 560 skademeldinger.

– Det er typiske styrtregnskader der avløp og drenering ikke greier å ta unna de store vannmengdene som kommer på kort tid. Vannet trenger inn i bygninger via terrenget og det er også en del tilbakeslag fra sluk og avløpsrør, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Selskapet forventer at det kommer flere skademeldinger utover mandagen.

Søndag ettermiddag meldte If at de hadde fått inn over 450 skader som følge av styrtregnet. Selskapet mener uværet har truffet Oslo og Viken hardere enn ekstremværet «Hans».

– Dette kraftige regnet har truffet Oslo og områdene rundt på langt mer brutal måte enn «Hans», sa kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If søndag ettermiddag.

Også If forventer at det vil komme inn flere skademeldinger utover de neste dagene.

[ – Ukrainske soldater kan stemme fra skyttergravene ]