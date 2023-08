Ikea anker ikke dommen som ga hovedverneombudet medhold

Et tidligere hovedverneombud i Ikea ble fratatt vervene sine og fikk sparken. Det fant han seg ikke i. Han saksøkte arbeidsgiver og vant i Oslo tingrett. Han får en erstatning på 636.000 kroner. Dommen falt 21. august.

Ikea hadde én måned på seg til å anke dommen. Nå har møbelkjeden bestemt for å ikke gjøre det. Det opplyser pressesjef Stine Odland i Ikea Norge.

Dommen, som slår fast at HK-medlemmet er urettmessig avskjediget, at beslutningene om å frata han vervet som hovedverneombud ved Ikea Norge og hovedverneombud ved Ikea Furuset var ugyldige, blir dermed stående.

– Vi har brukt tid til å gå gjennom den omfattende dommen. Vi er fornøyde med punkter i dommen som var viktige for oss, og har landet på at vi ikke ser noen grunn til å anke, skriver Odland i en e-post til HK-Nytt.

– Nå er det viktig å legge denne saken bak oss, se framover og fortsette å bygge et godt samarbeid med fagforeningene, fortsetter hun.

Gode nyheter

Saken har fått mye oppmerksomhet. Leder i Handel og Kontor (HK), Christopher Beckham, har blant annet sagt at Ikea er verst i klassen på fagforeningsknusing. Nå er HK-lederen lettet.

– Herregud, så bra. Dette er veldig gode nyheter, sier Beckham på telefon fra USA.

– Nå må partene på Ikea starte arbeidet med å bygge tillit til hverandre igjen.

Konserntillitsvalgt Kateryna Bilokin ble gjort kjent med Ikeas avgjørelse om å ikke anke allerede fredag, forteller hun. Avgjørelsen var helt i tråd med hennes forventninger.

– Vi hadde et møte med Ikea 1. august hvor vi snakket om partssamarbeidet. Der ga vi tydelig uttrykk for at Ikea ikke burde anke dommen, sier Bilokin.

Hun var selv vitne under rettssaken.

Rettspraksis

Det var også Tormod Aarum, hovedtillitsvalgt ved Ikea Furuset i Oslo.

Han er glad for at denne saken nå er over og for at prinsippet slås fast:

– Dette blir nå rettspraksis – arbeidsgivere kan ikke frata verneombud vervet sitt, understreker han.

LO: Verneombud og tillitsvalgte er vernet av arbeidsmiljøloven

LO-advokatene Katrine Rygh Monsen og Katrine Hellum representerte HK-medlemmet i rettssaken.

– Det er gledelig å høre at Ikea tar den grundige og gode dommen til etterretning, når de velger ikke å anke, skriver Monsen i en e-post til HK-Nytt.

LO-advokaten minner om at dommen er en viktig påminnelse om at også verneombud og tillitsvalgte er vernet av arbeidsmiljøloven og Hovedavtalens bestemmelser når de utøver sine verv på vegne av øvrige ansatte og medlemmer.

Fristen for å anke er 21. september.

– Er likevel mulig at Ikea endrer mening og anker dommen?

– Det svært lite sannsynlig når de velger å gå ut med dette standpunktet nå, svarer Monsen.

HK-Nytt har forsøkt å komme i kontakt med det tidligere hovedverneombudet, men har foreløpig ikke lyktes med det.

