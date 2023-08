Full ansettelsesstopp i Helse Bergen

Fra og med mandag 28. august innføres det full ansettelsesstopp i hele helseforetaket, skriver Bergensavisen.

Nå skal helseforetaket bruke kapasitet på tvers av enheter og fra Bemanningssenteret før man tar inn ekstravakter, vikarer eller bruker overtid. I tillegg skal bemanningsplaner og – behov for alle yrkesgrupper revideres innen 22. september.

Avisen skriver at Helse Bergen har et resultatavvik på minus 210 millioner kroner.

Årsaken til tiltakene er blant annet at aktiviteten for mange enheter er lavere enn planlagt. I tillegg har det vært en høyere pris- og lønnsvekst enn budsjettert de siste to årene.

