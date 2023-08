Flomvannet fører fortsatt til store togproblemer på Østlandet

– Det er noe som har blitt bedre de siste timene, og så er det en del ting som har blitt verre, sa pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB mandag kveld.

Litt før klokken 20.30 meldte Bane Nor at togtrafikken mellom Hokksund og Vikersund var stengt på grunn av ras. Det påvirker trafikken på Bergensbanen.

– Det har gått tre ras på strekningen siden natt til søndag. Geolog er på stedet og gjør fortløpende vurderinger, men vi har ingen prognoser for åpning nå så lenge det ikke er trygt i området, sier Børseth.

Han sier at Bane Nor kommer med en ny prognose for åpning i 9-tiden tirsdag.

Toget fra Bergen snur på Geilo

Også andre deler av Bergensbanen er påvirket av flom.

– Der det tidligere har vært problemer mellom Gol og Torpo begynner forholdene å bli bedre, men så har det oppstått nye problemer ved Ål der det kommer vann enkelte steder som graver ut ved toglinjen, sier Børseth.

Toget fra Bergen mot Oslo snur mandag på Geilo som følge av problemene.

Strekningen mellom Gulskogen og Mjøndalen på Sørlandsbanen ble mandag kveld åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av flom, men det er fremdeles forsinkelser på strekningen.

Flom på Oslo S

Det er også flom på deler av Oslo S etter mye regn i hovedstaden de siste dagene. Flommen fører til at Flytoget kun kjører 20 minutters avganger til og fra Oslo lufthavn, skriver Bane Nor på nettsidene sine. En ny oppdatering er først ventet i 23.30-tiden tirsdag.

Det kraftige regnværet i Oslo i helgen fører samtidig fortsatt til forsinkelser for lokaltrafikken som følge av flom ved Hauketo og Ljan.

– Follobanen kjører imidlertid som normalt, så det går tog mot Østfold, sier Børseth.

Store skader etter flom på togparkering

Regnværet i helgen førte også til mye vann på togparkeringen i Lodalen i Oslo.

– Der har vi fått hjelp av brannvesenet og Sivilforsvaret til å pumpe ut vannet. Det gjorde de ferdig mandag ettermiddag, men det er usikkert hvordan det har gått etter regnværet som kom sent i ettermiddag, sier Børseth.

Han sier at vannet har gjort store skader på signalanlegg og det elektriske anlegget, noe som blant annet fører til problemer med å få tog inn og ut av parkeringen. Det er foreløpig ikke klart når feilene vil være rettet.

– Vi kjører med det togmateriellet vi har ute, og så langt har det stort sett gått bra, sier Børseth.

[ – Jeg har aldri sett så mye vann ]