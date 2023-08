Altfor tidlig å løslate Millehaugen nå, mener aktor

Av Steinar Schjetne/NTB

– Ja, det er noen piler som peker i positiv retning. Men det er prematurt med prøveløslatelse i dag, sa statsadvokat Kristian Jarland i sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett mandag formiddag.

– Det er fortsatt en kvalifisert og nærliggende gjentakelsesfare. Selv om den er noe dempet, er faren for gjentakelse av alvorlige, straffbare handlinger ikke i noen vesentlig annen stilling enn i 2012, sa han.

Millehaugen soner for tiden en dom på 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed i 2009. Dommen gjelder også drapsforsøk på en annen person som var til stede da drapet ble begått.

Minstetiden er ute

Drapsdommen falt i 2012. Nå er mannen som enkelte har karakterisert som Norges farligste mann, nok en gang i Oslo tingrett, hvor han ber om å bli løslatt. Begjæringen skal behandles over fem dager.

Stig Millehaugen har tilbrakt det aller meste av sitt voksne liv bak murene. Han fikk sin første dom sommeren 1987. Da var han 18 år gammel. Når han på ny entrer rettssalen mandag, er han blitt 54 år.

– Han er gjentatte ganger dømt for grov vold, inkludert to drap med 17 års mellomrom. I tillegg har han rømt og brutt permisjonsvilkårene flere ganger. Han kan ikke gå direkte fra de soningsforholdene han har i dag og tilbake til samfunnet. Tilbakeføringen må skje gradvis, sier statsadvokat Kristian Jarland til NTB.

Det strengeste nivået

I retten poengterte han at Millehaugen er dømt til soning på det aller strengeste sikkerhetsnivået vi har i Norge, og illustrerte dette ved å kalle det «nivå 10». Etter hvert som innsatte har progresjon i soningen blir sikkerhetsnivået lavere og mulighetene for eksempelvis permisjoner flere og romsligere.

– I dag er Millehaugen på nivå 8, hvor han kan få permisjon fra soning. Men han ber nå om å få gå rett fra nivå 8 til nivå 1. Og det skal skje slik, sa Jarland og knipset med fingrene.

– I denne saken, med den historikken vi har, er det særlig viktig at vi får tid til denne progresjonen før Millehaugen får mulighet til prøveløslatelse, sa han.

Sentralt i vurderingen om Millehaugen kan løslatelses er faren for at han skal på nytt skal begå alvorlige, straffbare handlinger. Til tross for at hans straffehistorikk viser gjentatte alvorlige dommer, flere rømninger fra fengsel og gjentatte uteblivelser fra permisjon, mener Millehaugen at han nå har vært igjennom en lang periode med positiv utvikling.

Reflekterende samtaler

Han har blant annet gjennomgått såkalte reflekterende samtaler i fengselet. Det resulterte blant annet i at han i 2019 tilsto drapet ti år tidligere.

I år kom han også ut med boka «Gjerningsmann», hvor han skriver om livet sitt i Oslo og går igjennom mange av forbrytelsene han har begått.

– For vår del vil det være viktig å få fram at det har skjedd en prosess siden han ble dømt i 2012. Gjennom årene som har gått, har Millehaugen hatt en utvikling, sier Millehaugens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, til NTB.

Millehaugen selv skal forklare seg for retten. Det er lagt opp til at den forklaringen skal starte allerede mandag ettermiddag.

