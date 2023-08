Stig Millehaugen vil prøveløslates: – Ikke gjentakelsesfare, sier advokaten

Statsadvokat Kristian Jarald representerer påtalemyndigheten i saken. Når retten settes i sal 250 i Oslo tingrett mandag, vil han argumentere for at påtalemyndigheten mener at vilkårene for prøveløslatelse ikke er til stede.

– Millehaugen er gjentatte ganger dømt for grov vold, inkludert to drap med 17 års mellomrom. I tillegg har han rømt og brutt permisjonsvilkårene flere ganger. Han kan ikke gå direkte fra de soningsforholdene han har i dag og tilbake til samfunnet. Tilbakeføringen må skje gradvis, sier Jarland.

– En prosess

Millehaugens advokat Morten Furuholmen sier til NTB at de er godt forberedt foran rettssaken.

– For vår del vil det være viktig å få fram at det har skjedd en prosess siden han ble dømt i 2012. Gjennom årene som har gått, har Millehaugen hatt en utvikling.

Furuholmen sier at han tror den dobbeltdrapsdømte 54-åringen ikke kommer til å utføre nye lovbrudd.

– Jeg føler meg trygg på at han ikke er noen fare for allmennheten.

Kom ikke tilbake

Millehaugen soner i dag på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Fram til 1. juni 2023 sonet han i Trondheim fengsel, men da han ikke kom tilbake fra permisjon, ble det slått full riksalarm av politiet.

En knapp uke etter ble Millehaugen pågrepet i Østmarka i Oslo. Han slapp ekstra straff.

– Den hendelsen inngår i det store bildet. Vi er opptatt av saken får en ordinær behandling, så er det opp til domstolen å avgjøre hva som blir utfallet, sier statsadvokat Jarland.

Advokat Furuholmen mener hendelsen i fjor sommer ikke bør ha noe å si for prøveløslatelsen.

– Det at han brøt permisjonsvilkårene i fjor, er ikke et bevis på ny kriminalitet. Hele hendelsen har sammensatt bilde, og Millehaugen var på et metningspunkt på det personlige planet.

Skal ikke rett ut på gaten

Furuholmen ønsker ikke å si på forhånd hvor stor tro han har på at hans klient vil bli prøveløslatt, men sier at de har veldig gode argumenter som skal legges fram.

Advokaten understreker også at det viktigste for dem vil være å få en endring i soningsforholdene.

– Det er ikke slik at Millehaugen skal ut på gaten i morgen, men på et tidspunkt skal han det og da må det ha vært en progresjon.

Erkjente drapet

Millehaugen ble i 2012 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for å ha drept Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed.

Javed ble funnet drept i en utbrent bil på Haugerud i Oslo 19. januar 2009.

Gjennom to rettsrunder nektet Millehaugen straffskyld. I boka hans som kom ut i mai, erkjente han derimot at drapet var et bestillingsdrap.

– Det første er at man kan slå fast med en gang, er at jeg faktisk skjøt Mohammed Javed, sa 54-åringen til NRK i forbindelse med utgivelsen.

