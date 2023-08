Roy Morten (50) er butikksjef og TikTok-kjendis

Sola skinner og kundene gliser på Spar Gran denne mandagen. Glise gjør også butikksjef Roy Morten Lereng. Han er en spilloppmaker som har gjort braksuksess på TikTok i år.

Så heftig er det, at folk fra hele landet kommer til Spar Gran for å se den joviale hadelendingen live.

Det er også mange som ringer butikken for å høre den Alex Rosén-aktige stemmen hans og gjerne at han sier slagordet « … det er selvfølgelig på SPAR GRAN!» Slik en yngre gutt plutselig gjør rundt lunsjtider mens HK-Nytt er på besøk.

– Er Roy Morten der? Er det deg? Ååå. Jeg er sååå stor fan av deg, Roy Morten! Jeg elsker dine TikTok-videoer! Jeg kommer innom butikken din til sommeren, så snakkes vi. SPAAAR GRAAAN!, sier gutten fra Tromøy på Sørlandet før han legger på.

– Det er nesten så du skulle tro jeg hadde bedt’n om å ringe nå, men det er sånne tællefoner hele tiden, så jeg tenkte jeg skulle ta’n. Vi kan jo ikke drive å ta disse telefonene hele tiden, sier Lereng og ler.

På det verste har 2–300 fans ringt på én dag.

Tok plutselig fullstendig av

Lereng hadde laget videoer på Facebook med presentasjon av butikkens tilbudsvarer i noen år, da datteren på 14 år for en tid tilbake oppfordret ham til å prøve seg på TikTok.

Trebarnsfaren tenkte egentlig at TikTok ikke var noe for ham, men tok likevel med seg rådene om å lage noe tydelig og kort og på den måten nå ungdommen.

Budskapet som satte TikTok-kontoen i fyr var en lovnad om tolv bokser med energidrikke til dem som likte og fulgte posten. Den ble sendt ut en dag i vinter. Lereng dro så til mora si som bor utenfor mobildekning.

Da han noen timer senere kom hjem, kunne dattera og kona fortelle at posten hadde gått fullstendig viralt. «Du har akkurat gitt bort 10.000 bokser med Monster!»

I løpet av få timer hadde butikksjefen fått 3.000 følgere og hadde over 200.000 visninger på videoen. Han hadde jo ment å si at han ville dele ut 12 bokser i en trekning, men det ble oppfattet som at alle skulle få 12 bokser, og det var allerede begynt å dukke opp kunder i butikken for å gjøre krav på dusøren.

– Da skjønte jeg at her er det noe på gang, sier Lereng.

Butikksjef Roy Morten Lereng byr på seg selv. (Privat)

Bollet på seg

På én måned fikk Lereng 50.000 følgere – som er forholdsvis mye på TikTok. Rundt samme tid lanserte karriere-influencer Oskar Westerlin (495.000 følgere) sitt eget sjokoladebolle-merke.

Bollene ble usedvanlig fort utsolgt på Spar Gran, og Lereng bestilte nye i såpass store kvanta at Westerlin himself varslet besøk til butikken.

Lereng beskriver det som fullstendig kaos-tilstander. Tusenvis av ungdommer tok turen fra hele landet, en av dem reiste helt fra Ålesund. En grei pappa hadde satt seg i bilen klokka to om natta for å kjøre fra Kristiansand for å la sønnen besøke Spar Gran og møte Lereng og Westerlin.

– Derifra og fram til nå har det bare vøri et stort eventyr hele greia, mæ masse mediadækning i alle retninger, sier Lereng.

Han har vært omtalt i mange lokalaviser, bransjeaviser og store riksaviser siden den tid.

– Jeg er glad jeg har blitt 50 år, for da det kom til vinterferie og påskeferie så var jeg bedt både til Hemsedal, Trysil og Gol på party. Hadde jeg vært 20 år kunne dette vært litt farlig, men jeg har begge beina trygt planta på bakken. Det er butikken her vi driver for, og det er den vi prøver å få til å gå, sier Lereng.

Noen dilemmaer

Lereng erkjenner at det er nybrottsarbeid å drive med markedsføring mot den yngre garde på TikTok. Det ikke er alltid det er fulltreffer. Noen poster har han måttet slette, legge seg flat for og beklage.

Blant annet gikk han på en smell i starten med energidrikken Prime, som riktignok satte butikken fullstendig på hodet med besøk av massive mengder ivrige unge kunder fra fjern og nær, men så viste drikken seg å ikke være godkjent av Mattilsynet.

Han fikk tilsnakk av ledelsen i Norgesgruppen for ikke så lenge siden, da han arrangerte en TikTok-«begravelse», før butikken skulle pusses opp. Med begravelsesbil og full pakke

– Noen ganger bommer man, sier Lereng.

Lereng er ikke redd for å ikle seg majonestube-onepiece. (Privat)

Bjudar på

Hans budskap kan handle om tilbud på ungdommelig populære og trendy energidrikker og annen snacks, men Lereng trekker tidvis fram også både appelsiner og butikkens salatbar av litt sunnere karakter. Men videoene må være av eget kaliber for å nå fram.

– Du må være litt halvgæren i hodet for å lykkes. Du kan jo ikke stå her og vise fram servietter og si at disse er det lurt å kjøpe på Spar Gran, sier Lereng.

Butikken får store mengder reklame- og gaveartikler, og Lereng er ikke redd for å ikle seg majonestube-onepiece, påskekylling-kostyme, Grandiosa-genser eller en oppdelt Saccosekk for den saks skyld – sågar tidvis rullende på Mills-sponsa barnesykler med majoneskostyme og oppblåsbar majonestube på ryggen.

– Jeg er bare meg selv. Jeg bare er sånn, forklarer Lereng.

Det er Norgesgruppen som eier Spar Gran, Roy Lereng er ansatt som daglig leder. HK-medlem har han vært i mange år, helt siden han tok jobb i lokale trelast-utsalg. Han var med på LOs sommerpatrulje tidlig på 90-tallet.

