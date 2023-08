Rødt farevarsel for flom i deler av Drammensvassdraget

Farevarselet for Randsjorden, Sperillen og Tyrifjorden er oppgradert til rødt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) advarer om at konsekvensene kan bli omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur.

– Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Hold deg oppdatert om situasjonen. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser, heter det fra NVE.

Farevarselet gjelder fram til tirsdag morgen.

