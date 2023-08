Regnværet i Oslo skaper trøbbel for togtrafikken

SJ opplyser at de store nedbørsmengdene i Oslo har ført til at Lodalen er stengt for all togtrafikk.

– Dette gjør at vi ikke får togsettene våre som går på Dovrebanen inn eller ut av Lodalen, skriver selskapet i en pressemelding.

De skriver at de jobber med å skaffe alternativ transport for togene mellom Oslo S og Lillehammer.

– Og vi beklager at kundene våre igjen blir skadelidende på grunn av store nedbørsmengder.

– Dette er foreløpig siste av mange hendelser som viser at det ikke er god nok beredskap på jernbanen ved ekstremvær, sier informasjonssjef i SJ Norge Hilde Lyng.

Togselskapet ber nå regjeringen sikre ressurser slik at Bane Nor kan ha en betryggende beredskap fremover.

Fra før er det stengt mellom Oppdal og Støren på Dovrebanen på grunn av ras.

– Dette vil ta tid. Ny oppdatering mandag klokken 9, opplyser Bane Nor om raset.

SJ ber alle sine passasjerer om å følge med på deres hjemmesider for informasjon.

