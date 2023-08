If: Over 150 henvendelser etter regnværet på Østlandet

Kraftig regn natt til søndag har ført til vann inn i kjelleren i mange bygninger i Oslo.

Allerede klokken 08.30 søndag hadde forsikringsselskapet If mottatt over 150 skadehenvendelser fra Oslo og Østlandet for øvrig. De venter at tallet stiger kraftig utover søndagen.

– Fortvilte boligeiere og forretningsdrivende prøver å redde verdier fra vannskader. Det er først og fremst i Oslo-området skadene kommer inn fra, men også andre steder på Østlandet er rammet av overflatevann inn i kjellere og førsteetasjer i boliger og forretningsbygg, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Kommunikasjonssjefen sier at det kommer til å ta dager og uker å få full oversikt over hvor mange som egentlig er rammet. Han har foreløpig ikke noe anslag på hva skadene utgjør i kroner og øre.

[ Vegvesenet om regnet: Ikke kjør inn mot Oslo sentrum ]