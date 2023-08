Regjeringen vil sette av tre milliarder til nye sykehjemsplasser

– Det skal være trygt å bli eldre i Norge, enten du trenger hjelp hjemme eller en sykehjemsplass. Av mange viktige saker i dette valget, er eldreomsorg den viktigste. Det er helt avgjørende at fellesskapet tar ansvaret for dette. Derfor setter vi av midler til nye sykehjemsplasser neste år, i tillegg til et løft for de som jobber i eldreomsorgen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han får støtte av helse- og omsorgsminister og partikollega Ingvild Kjerkol.

– Alle som trenger en sykehjemsplass skal få det. Regjeringen vil derfor prioritere fagfolk og kompetanse for god kvalitet i eldreomsorgen, sier statsråden.