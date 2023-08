Tre studenter felt for fusk med ChatGPT i vår

To av studentene var tilknyttet Universitetet i Oslo og den tredje Universitetet i Agder, skriver Khrono.

Avisen har hentet tall fra 13 utdanningsinstitusjoner. Alle de tre studentene ble utestengt i to semestre og fikk annullert eksamenene.

En fjerde student ved UiA ble også felt for fusk. Studenten var mistenkt for å levere en ChatGPT-tekst, men Universitetet konkluderte med at vedkommende enten brukte KI eller annen type juks.

Det var eksamensoppgaver skrevet på haltende norsk med kompliserte setninger som fikk sensorer til å stusse. Fakultetene mente tekstenes oppbygging var lik slik en ChatGPT-tekst ville vært, og at kildehenvisninger fremsto tilfeldige og irrelevante for oppgaven. En rekke kilder eksistere heller ikke.

I tillegg til de tre som er felt for KI-juks, er sju andre mistenkte for det samme.

I utdanningsinstitusjonenes regler og retningslinjer står det, enten direkte eller indirekte, at det er ulovlig å levere inn tekst som er generert av en talerobot.

