Siktede etter UiO-knivstikkingen skal nylig ha strøket på eksamen

Mannen var student ved Universitetet i Oslo (UiO) og hadde nylig hadde strøket på eksamen, opplyser flere kilder til NRK. VG har også kilder på det samme.

Det var torsdag ettermiddag at mannen angrep to lærere med kniv. Begge de fornærmede er kvinner.

Det skal ifølge VG ha vært under en samtale mellom studenten og de to lærerne at studenten dro fram en kniv og gikk til angrep.

Den ene læreren ble først definert som kritisk skadd av helsevesenets innsatsleder, men senere samme kveld betegnet politiet henne som alvorlig skadd. Den andre læreren ble lettere skadd.

Erkjenner delvis straffskyld

Mannen er siktet for drapsforsøk og grov kroppsskade.

– Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer i saken, men kan bekrefte at han erkjenner straffskyld for kroppsskade og ikke for drapsforsøk, opplyser mannens forsvarer, advokat Peter Sekulic, til NTB.

Siktede ble avhørt fredag ettermiddag, ifølge NRK. Sekulic opplyser til VG at siktede har avgitt en lang, grundig og detaljert forklaring om hva som skjedde.

Samtykket til fire ukers fengsling

Mannen har samtykket til at fengslingsmøtet lørdag går som kontorforretning, altså at siktede ikke er til stede. Han har samtykket til politiets krav om fire uker med brev- og besøksforbud, ifølge forsvareren.

Hege Salomon er oppnevnt som bistandsadvokat for de to kvinnene. Salomon opplyser til NTB at hun har vært i kontakt med de to fornærmede, men at hun ikke ønsker å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

