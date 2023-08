Klart for kronprinsparets 50-årskalas

Av Mette Estep/NTB

Kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet har opplyst til NTB at det er ventet 380 inviterte fra hele landet.

– På gjestelisten står mennesker fra hele landet som kronprinsparet ønsker å samle for å bruke anledningen til å feire det Norge vi sammen har bidratt til å skape gjennom disse 50 årene, melder Kongehuset på sine nettsider.

I tillegg til familien står representanter fra det offisielle Norge – stortingspresident, regjering, høyesterettsjustitiarius, parlamentariske ledere, statsforvalterne og organisasjonsliv på gjestelista. Det er også invitert representanter fra organisasjoner kronprinsparet har beskytterskap for, samt et knippe samarbeidspartnere gjennom årene og mennesker som kronprinsparet har møtt på reiser i over 20 år.

Feiret litt privat

Både kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit har hatt fødselsdag og passert sine 50. Kronprins Haakon feiret med familien 20. juli, og 19. august var det kronprinsessens tur. Begge valgte altså å feire sine respektive bursdager privat, mens den mer offisielle hovedmarkeringen er lagt til 25. august, som også er bryllupsdagen deres.

Paret har valgt å markere sine 50 år ved å lære mer om hvem vi i Norge er, og om hva som har formet oss som folk de siste 50 årene. De har gjennomført reiser til ulike steder, mennesker, miljøer og aktiviteter.

Én tur igjen

Så langt har kronprinsparet gjennomført fire av fem planlagte reiser som del av markeringen.

De har lært om industrisamfunnet på tur til Stord, om håndverk og tradisjon i Setesdal og Telemark, om vår samiske arv i Finnmark og om urbant liv i Oslo. Siste reise går til Træna for å lære om hav og kystkultur.

Den turen skulle egentlig vært tatt i mai, men ble utsatt på grunn av vanskelige værforhold.

– Nå har besøket fått nye datoer, og kronprinsparet kommer til øyene Husøya og Selvær 30. august, opplyser Kongehuset.

Åpner opp

I et intervju med NTB i forbindelse med fødselsdagen lettet kronprinsen på sløret om hvordan familien pleier å feire bursdager:

– Det er vel ganske likt de fleste andre, vil jeg tro. Vi pleier å vekke den som har bursdag. Da har vi gjerne laget litt skiver og frokost, og vi pleier å bake en brownie og putte noen lys på. Vi synger bursdagssangen og har med noen gaver. Og så har vi gjerne en bursdagsfest på kvelden med litt flere fra familien og venner.

I sitt 50-årsintervju med NRK sa kronprinsesse Mette-Marit at det føles veldig rart å fylle 50, uten at hun egentlig føler seg gammel:

– Men det er noe rart med det når jeg ser barna mine så totalt på vei ut i livet og skal oppdage verden. Da tenker jeg: «Hæ, er den fasen over for oss? Skal vi ikke ut og oppleve verden på samme måte?» Det er jo et tilbakelagt kapittel.

